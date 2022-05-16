Гейе пропустил матч с «Монпелье» из-за футболок «ПСЖ» в честь дня борьбы с ЛГБТ-фобией

Сенегальский полузащитник «Пари-Сен Жермен» Идрисса Гейе пропустил матч 37-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (4:0) из-за футболок его команды в честь дня борьбы с ЛГБТ-фобией, сообщает RMC Sport.



По информации источника, полузащитник принципиально не согласился выходить на поле в футболке с шестицветным номером. В прошлом году он тоже пропустил подобную акцию в игре с «Реймсом». Тогда официальная причина отсутствия была заявлена как проблемы с желудком. Сейчас же сенегалец пропустил матч по личным обстоятельствам.



Чемпионом Франции досрочно стал «ПСЖ», вернувший себе это звание за несколько туров до окончания турнира. Второе место с 68 очками в 37 матчах занимает «Монако», опережающий набравший столько же очков «Марсель» за счёт лучшей разницы голов.

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