«Ювентус» провёл переговоры с агентом де Лигта, клуб хочет продлить контракт с защитником
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Представители «Ювентуса» встретились с Рафаэлой Пимьентой (компания Мино Райолы) для согласования продления контракта с защитником Маттейсом де Лигтом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По cведениям источника, итальянский клуб хочет подписать новое соглашение с 22-летним нидерландским футболистом. Текущий контракт де Лигта с «Ювентусом» истекает в 2024 году.
Де Лигт стал игроком туринцев в 2019 году, перейдя из амстердамского «Аякса». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал результативную передачу.
Рыночная стоимость де Лигта оценивается порталом Transfermarkt в € 70 млн.
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