Эрик тен Хаг высказался о возможном подписании в «МЮ» защитника «Аякса»
Поделиться
Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможном подписании в команду защитника «Аякса» Юрриена Тимбера.
«Думаю, что все топ-клубы следят за его игрой… Антони? Если он уйдёт — это станет ударом для «Аякса», потому что в их нынешнем составе его заменить некому», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что тен Хаг будет руководить «Манчестер Юнайтед» в последней игре сезона с «Кристал Пэлас». До этого нидерландский специалист работал в «Аяксе», с которым выиграл чемпионство страны.
20-летний Тимбер в 43 матчах нынешнего сезона записал на свой счёт три гола и две результативные передачи.
Руни был настоящим королём АПЛ! Чего он добился в лиге как игрок. Видео:
Комментарии
- 16 мая 2022
-
15:45
-
15:35
-
15:22
-
15:18
-
15:13
-
15:10
-
15:05
-
15:01
-
14:57
-
14:57
-
14:32
-
14:19
-
14:13
-
14:01
-
13:51
-
13:30
-
13:29
-
13:22
-
13:12
-
12:57
-
12:35
-
12:21
-
12:20
-
12:11
-
11:54
-
11:51
-
11:28
-
11:25
-
11:20
-
11:11
-
11:07
-
10:45
-
10:43
-
10:37
-
10:28
Партнерский контент