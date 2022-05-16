Эрик тен Хаг высказался о возможном подписании в «МЮ» защитника «Аякса»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможном подписании в команду защитника «Аякса» Юрриена Тимбера.

«Думаю, что все топ-клубы следят за его игрой… Антони? Если он уйдёт — это станет ударом для «Аякса», потому что в их нынешнем составе его заменить некому», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что тен Хаг будет руководить «Манчестер Юнайтед» в последней игре сезона с «Кристал Пэлас». До этого нидерландский специалист работал в «Аяксе», с которым выиграл чемпионство страны.

20-летний Тимбер в 43 матчах нынешнего сезона записал на свой счёт три гола и две результативные передачи.

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