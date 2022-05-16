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«Скучаю по стадиону, но поддерживаю «Фратрию». Рэпер ST — о бойкоте фанатов «Спартака»

«Скучаю по стадиону, но поддерживаю «Фратрию». Рэпер ST — о бойкоте фанатов «Спартака»
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Музыкант и фанат московского «Спартака» Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, высказался о бойкоте матчей команды активными болельщиками красно-белых.

«Кубок России будет отличным подарком на столетие клуба. Но тут всё зависит от игроков — даже не от тренера, а от игроков. Сейчас сложно понять, получается ли у Ваноли работать в «Спартаке». Всё будет зависеть от команды: захотят ли они побеждать.

Бойкот активных болельщиков? Я всегда поддерживаю команду, необязательно на стадионе. Я очень скучаю по стадиону, но поддерживаю «Фратрию». Большое число людей будет поддерживать «Спартак» на трибунах, они и разделят радость в случае победы», — приводит слова Степанова Legalbet.

В финале Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо».

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