Спаллетти заявил, что СМИ пытаются скрыть то, насколько хорош был сезон «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти раскритиковал СМИ за то, что они пытаются принизить заслуги команды, достигнутые по ходу этого сезона.

«То, что произошло за последние несколько недель, раздражало нас больше, чем кого-либо другого, но что меня действительно злит, так это то, что люди пытаются скрыть, насколько хорош был сезон «Наполи».

После нашего поражения от «Эмполи» могла быть тысяча разных реакций. Мы отлично выступили, забили 10 мячей, не пропустив ни одного, выиграли восемь матчей подряд в начале сезона.

Поражения могут случаться, хотя, по общему признанию, пять проигрышей дома — это слишком много. Возможно, мы ещё недостаточно созрели для таких вещей или испытываем трудности, как только достигаем определённого уровня. Это нехорошо», — приводит слова Спаллетти Football Italia.