Агент Глебова: Данил чувствует себя комфортно в «Ростове», его всё устраивает

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Данила Глебова, отметил, что его клиенту комфортно в ростовской команде.



«Глебов чувствует себя комфортно в «Ростове». На данный момент его всё устраивает. В команде сложился отличный коллектив, с ней работает прекрасный тренерский штаб. Ждём последний тур, дальше отпуск, после чего станет понятно, что будет в следующем сезоне», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».



Напомним, Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее Глебов играл за «Анжи». С 2021 года Глебов вызывается в национальную команду России.