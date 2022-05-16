Лидер «Штутгарта» может перейти в мюнхенскую «Баварию»
Поделиться
Австрийский нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич в летнее трансферное окно может пополнить ряды мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, мюнхенцы ищут замену Роберту Левандовскому на случай ухода поляка. Австрийский форвард «Штутгарта» вошёл в список кандидатов на замену Роберта.
Ожидается, что на этой неделе представители «Баварии» проведут переговоры с агентами австрийца.
Контракт 24-летнего Саши Калайджича истекает летом 2023 года. В этом сезоне нападающий провёл за «Штутгарт» 15 матчей в немецкой Бундеслиге. На его счету шесть голов и две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что мюнхенцы серьёзно рассматривают возможность подписания форварда «Ливерпуля» Садио Мане.
Комментарии
- 16 мая 2022
-
21:48
-
21:46
-
21:27
-
21:24
-
21:14
-
21:05
-
20:58
-
20:45
-
20:40
-
20:32
-
20:21
-
20:14
-
20:05
-
19:43
-
19:39
-
19:32
-
19:17
-
19:12
-
19:03
-
18:49
-
18:45
-
18:36
-
18:31
-
18:24
-
18:15
-
18:06
-
18:01
-
17:55
-
17:46
-
17:38
-
17:31
-
17:26
-
17:17
-
17:15
-
17:12
Партнерский контент