Лидер «Штутгарта» может перейти в мюнхенскую «Баварию»

Австрийский нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич в летнее трансферное окно может пополнить ряды мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, мюнхенцы ищут замену Роберту Левандовскому на случай ухода поляка. Австрийский форвард «Штутгарта» вошёл в список кандидатов на замену Роберта.

Ожидается, что на этой неделе представители «Баварии» проведут переговоры с агентами австрийца.

Контракт 24-летнего Саши Калайджича истекает летом 2023 года. В этом сезоне нападающий провёл за «Штутгарт» 15 матчей в немецкой Бундеслиге. На его счету шесть голов и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы серьёзно рассматривают возможность подписания форварда «Ливерпуля» Садио Мане.