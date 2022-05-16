Нигматуллин — о бойкоте финала КР фанатами «Спартака»: нужно наступить на горло своим «фи»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о решении активных болельщиков «Спартака» не отменять бойкот, начатый из-за внедрения Fan ID, ради финального матча Кубка России с «Динамо».

«Конечно, у болельщиков есть своя правда и видение данной ситуации, а у правоохранительных органов — своя. Мне сложно выбрать ту или иную сторону. Но бойкотировать финал Кубка России в «Лужниках», когда «Спартак» не играл [в финале] пару десятков лет… Здесь нужно наступить на горло своим «фи». Команде нужны поддержка и титулы. Это дерби! Когда ты предан команде, может быть только команда. Пытаться выдавать какие-то санкции… Мы знаем, к чему они приводят — ни к чему хорошему», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.