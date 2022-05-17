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Клопп рассказал, сыграют ли Салах и ван Дейк в финале Лиги чемпионов с «Реалом»

Клопп рассказал, сыграют ли Салах и ван Дейк в финале Лиги чемпионов с «Реалом»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, сыграют ли Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк в финальном матче Лиги чемпионов с «Реалом».

«Не сомневаюсь, что Салах и Ван Дейк будут в финале в Париже. Таким образом, цель состояла бы в том, чтобы они оба могли вернуться в команду в выходные. Не знаю, выйдут ли они с первых минут или на замену. Посмотрим. Но я не сомневаюсь, что они сыграют в финале», — приводит слова Клоппа Marca.

Напомним, 14 мая, Салах получил повреждение в финале Кубка Англии. В матче с «Челси» Салах был вынужден покинуть поле уже в первом тайме. Ван Дейк, в свою очередь, был заменён на 90-й минуте. Сам матч завершился победой «Ливерпуля» в серии пенальти со счётом 6:5.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 28 мая.

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