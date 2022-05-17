Лаутаро Мартинес повторил достижение Роналдо

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес оформил дубль в матче 37-го тура итальянской Серии А с «Кальяри» (3:1). Голы стали стали для аргентинского нападающего 20-м и 21-м в текущем чемпионате. Таким образом, форвард стал шестым игроком в истории клуба, кому удалось забить 20 и более мячей за один сезон, сообщает La Gazzetta dello Sport.
До Мартинеса в «Интере» этой отметки достигали Джузеппе Меацца (33 гола в сезоне-1928/1929), Стефано Ньерс (26 голов в сезоне-1948/1949), Антонио Анджелилло (33 гола в сезоне-1958/1959), Роналдо (25 голов в сезоне-1997/1998) и Мауро Икарди (22 гола в сезоне-2014/2015).
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб
В текущем сезоне Лаутаро провёл за «Интер» 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. За один тур до конца чемпионата команда, за которую выступает Мартинес, располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 81 очко. Первое место занимает «Милан» с 83 баллами.
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