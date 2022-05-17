Только одна команда АПЛ обошла «Ньюкасл» по количеству очков в домашних играх в 2022 году

«Ньюкасл Юнайтед» под руководством 44-летнего английского специалист Эдди Хау продолжает показывать впечатляющие результаты в домашних встречах чемпионата Англии, накануне «сороки» обыграли в родных стенах лондонский «Арсенал» (2:0) в рамках 37-го тура.
Как отмечает BBC Sport, c начала 2022 года только «Ливерпуль» (25) набрал больше очков в домашних встречах в Премьер-лиге, чем «Ньюкасл Юнайтед» (22).
Напомним, Эдди Хау возглавил «Ньюкасл» в ноябре 2021 года, подписав контракт до лета 2024 года. С командой он уже провёл 26 встреч (12 побед, 4 ничьи и 10 поражений) во всех турнирах, в среднем набирая 1,54 очка за игру.
«Ньюкасл» с 46 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице. В заключительном туре «сороки» сыграют на выезде с «Бёрнли».
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