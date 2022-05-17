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Форварду «Ньюкасла» Уилсону выбили зуб в первом тайме встречи с «Арсеналом»

Форварду «Ньюкасла» Уилсону выбили зуб в первом тайме встречи с «Арсеналом»
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Нападающему «Ньюкасл Юнайтед» Каллуму Уилсону выбили зуб на 27-й минуте встречи 37-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом» (2:0). Об этом сообщает TalkSport.

Выбитый зуб Каллума Уилсона.

Выбитый зуб Каллума Уилсона.

Фото: Sky Sports.

Режиссёрам трансляции и фотокорреспондентам удалось запечатлеть, как футболисту оказывают медицинскую помощь за пределами поля, исходя из этих кадров было видно, что у игрока кровоточит десна и буквально свисает один из зубов. Стоит отметить, что Уилсон довольно быстро вернулся в игру, наверняка испытывая сильную боль.

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Это была первая игра Уилсона в стартовом составе с января после того, как он выбыл из-за травмы икроножной мышцы. Всего в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Каллум провёл 17 встреч, в которых отметился шестью голами. Он стал игроком «Ньюкасла» в сентябре 2020 года, перейдя из «Борнмута» за € 22 млн.

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