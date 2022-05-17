Милинкович-Савич: это был мой лучший сезон в карьере

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич после ничьей (2:2) в матче 37-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 с «Ювентусом» прокомментировал забитый им гол, а также подвёл итог своего выступления за клуб в текущем сезоне.

«Я доволен голом, потому что он помог команде набрать очко и выйти в Лигу Европы. Поскольку мы начали сезон не лучшим образом, в конце мы можем быть счастливы, что попали в Европу.

С нашим тренером я в некоторых аспектах улучшил свою игру. Забил 11 голов и сделал 11 передач, да, я могу сказать, что это был мой лучший сезон. Что нам понадобится в следующем году? Несколько игроков, чтобы бороться за Лигу чемпионов», — приводит слова Милинковича-Савича Corriere dello Sport.

Напомним, после ничьей в матче с «Ювентусом» «Лацио» гарантировал себе участие в розыгрыше Лиги Европы на следующий сезон.