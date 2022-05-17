Marca: Андрей Лунин хочет покинуть мадридский «Реал»

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин хочет покинуть испанскую команду из-за недостатка игровой практики. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, 23-летний украинский футболист понимает, что ему будет сложно конкурировать с Тибо Куртуа за место в основном составе, поэтому планирует найти команду, которая сможет гарантировать ему место в стартовом составе или возможность за него бороться.

Лунин стал футболистом «Реала» в 2018 году, перейдя из луганской «Зари» за € 8,5 млн. В пяти матчах за команду вратарь пропустил шесть мячей. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Видеообзор. «Кадис» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2021/2022. 37-й тур:

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