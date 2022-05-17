Эрик тен Хаг не будет участвовать в подготовке к матчу с «Кристал Пэлас» и мешать Рангнику

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не будет вмешиваться в работу нынешнего наставника «МЮ» Ральфа Рангника по подготовке к матчу с «Кристал Пэлас». Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, 52-летний нидерландский специалист не будет влиять на работу с первой командой при подготовке к матчу 38-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас». Отмечается, что до этой встречи Эрик тен Хаг планирует работать удалённо в Нидерландах.
Сообщается, что тен Хаг хочет начать работу по формированию команды и планированию летнего тура по Австралии и Таиланду.
Ранее сообщалось, что новый тренер «МЮ» будет руководить командой в последнем матче АПЛ сезона-2021/2022.
Матч 38-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 22 мая. Победа гарантирует «красным дьяволам» шестое место в АПЛ и попадание в Лигу Европы.
- 17 мая 2022
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