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Нападающий «Эвертона» Ришарлисон заинтересован в переходе в европейский топ-клуб

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон заинтересован в переходе в европейский топ-клуб
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Форвард ливерпульского «Эвертона» Ришарлисон де Андраде хочет покинуть команду в летнее трансферное окно и перейти в европейский топ-клуб, претендующий на трофеи. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, агент нападающего контактировал с несколькими клубами из ведущих европейских лиг. Отмечается, что сам 25-летний бразильский игрок предпочёл бы остаться в Англии.

Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявляет мюнхенская «Бавария».

В текущем сезоне Ришарлисон де Андраде провёл за «Эвертон» 32 матча во всех турнирах. Он забил 10 мячей и сделал пять результативных передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в € 50 млн.

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