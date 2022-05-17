Нападающий «Эвертона» Ришарлисон заинтересован в переходе в европейский топ-клуб
Поделиться
Форвард ливерпульского «Эвертона» Ришарлисон де Андраде хочет покинуть команду в летнее трансферное окно и перейти в европейский топ-клуб, претендующий на трофеи. Об этом сообщает Goal.com.
По информации источника, агент нападающего контактировал с несколькими клубами из ведущих европейских лиг. Отмечается, что сам 25-летний бразильский игрок предпочёл бы остаться в Англии.
Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявляет мюнхенская «Бавария».
В текущем сезоне Ришарлисон де Андраде провёл за «Эвертон» 32 матча во всех турнирах. Он забил 10 мячей и сделал пять результативных передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в € 50 млн.
Комментарии
- 17 мая 2022
-
11:28
-
11:25
-
11:13
-
11:07
-
11:03
-
11:01
-
10:50
-
10:47
-
10:41
-
10:41
-
10:36
-
10:33
-
10:28
-
10:13
-
10:11
-
10:10
-
09:55
-
09:51
-
09:45
-
09:37
-
09:33
-
09:26
-
09:19
-
09:12
-
09:02
-
08:56
-
08:45
-
08:37
-
08:30
-
08:29
-
08:05
-
07:55
-
07:20
-
07:00
-
06:36
Партнерский контент