Гендиректор «Сочи»: мы против расширения РПЛ. Спортивный принцип должен сохраниться

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался об идее расширения Российской Премьер-Лиги в условиях запрета российским клубам на выступление в еврокубковых турнирах в сезоне-2022/2023.



«Чемпионат нужно доигрывать по тем правилам, которые есть. Да, не будет еврокубков, нам нужно больше матчей. Нужно обсуждать форматы. Мы изначально говорили, что спортивный принцип должен быть на месте. Вылет должен сохраниться. Мы за отсутствие расширения, но за обсуждение дополнительных форматов», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Сочи» после 29 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. В 30-м туре подопечные Владимира Федотова оспорят серебряные медали РПЛ в матче с «Динамо».