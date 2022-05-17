Станислав Черчесов рассказал, в чём прибавил за время работы в «Ференцвароше»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, в чём прибавил за время работы в венгерском клубе.
«Ты не можешь работать в Будапеште, как в Грозном, в «Амкаре». Даже в Польше по-другому. Вроде бы недалеко друг от друга, но абсолютно разные менталитеты. Я извиняюсь, у нас 20 иностранных футболистов из 15 стран. Это 15 разных менталитетов и традиций. Невозможно работать по старой схеме. Нужно понять, что и как, выбрать правильные методы.
Прибавил ли я в «Ференцвароше» как тренер? Я бы не сказал, что я прибавил именно как тренер. Мой тренерский штаб и я прибавили в управлении, это однозначно. Как я уже говорил, нам надо управлять 26 топ-футболистами из 15 стран», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч».
Напомним, под руководством Станислава Черчесова «Ференцварош» оформил золотой дубль, добыв трофеи чемпионата и Кубка Венгрии. Российский специалист возглавил команду в декабре 2021 года.
- 17 мая 2022
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