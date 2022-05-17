Казань приняла первый отборочный этап футбольного фестиваля Championat.com

С 14 по 15 мая прошёл казанский этап отборочного турнира 4-го Всероссийского детского фестиваля Championat.com среди футболистов 2011 года рождения.
В соревнованиях приняли участие казанские команды «Юнит», «Казанский Арсенал», «Савиново» и «Савиново-2», а также воспитанники спортивной школы №3 города Зеленодольска, который расположен на берегу Волги в 38 километрах от столицы Татарстана.
Зеленодольцы завоевали золотые медали и вышли в финал фестиваля, который будет проходить в Саранске с 19 по 23 сентября 2022 года. Команда СШ №3 одержала победы во всех матчах, не пропустив ни одного гола. Поздравляем с победой!
Серебро — у команды «Юнит», бронза — у «Казанского Арсенала».
Отборочный турнир среди ребят 2012 г.р. пройдёт в Казани с 26 по 29 мая. Для записи необходимо связаться с председателем федерации мини-футбола г. Казани: +7 987 290-38-53, Рожков Сергей Владимирович.
- 17 мая 2022
-
17:43
-
17:30
-
17:23
-
17:22
-
17:04
-
16:48
-
16:41
-
16:34
-
16:23
-
16:19
-
16:09
-
16:04
-
16:04
-
16:01
-
16:00
-
15:53
-
15:51
-
15:44
-
15:36
-
15:34
-
15:14
-
15:14
-
15:07
-
15:02
-
15:01
-
14:53
-
14:53
-
14:34
-
14:19
-
14:16
-
14:08
-
14:05
-
14:02
-
14:01
-
13:58