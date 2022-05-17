Казань приняла первый отборочный этап футбольного фестиваля Championat.com

С 14 по 15 мая прошёл казанский этап отборочного турнира 4-го Всероссийского детского фестиваля Championat.com среди футболистов 2011 года рождения.



В соревнованиях приняли участие казанские команды «Юнит», «Казанский Арсенал», «Савиново» и «Савиново-2», а также воспитанники спортивной школы №3 города Зеленодольска, который расположен на берегу Волги в 38 километрах от столицы Татарстана.



Зеленодольцы завоевали золотые медали и вышли в финал фестиваля, который будет проходить в Саранске с 19 по 23 сентября 2022 года. Команда СШ №3 одержала победы во всех матчах, не пропустив ни одного гола. Поздравляем с победой!



Серебро — у команды «Юнит», бронза — у «Казанского Арсенала».



Отборочный турнир среди ребят 2012 г.р. пройдёт в Казани с 26 по 29 мая. Для записи необходимо связаться с председателем федерации мини-футбола г. Казани: +7 987 290-38-53, Рожков Сергей Владимирович.

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