«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 37-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Ливерпуля» на матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Саутгемптон»: Маккарти, Уолкер-Питерс, Лянцо, Стивенс, Салису, Диало, Уорд-Праус, Редмонд, Эльюнусси, Телла, Броя.



«Ливерпуль»: Алисон, Гомес, Матип, Конате, Цимикас, Милнер, Джонс, Эллиотт, Минамино, Жота, Фирмино.

После 37 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Горожане» набрали 90 очков. «Ливерпуль» с 86 очками находится на второй строчке в таблице. При этом команда Юргена Клоппа имеет одну игру в запасе. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».