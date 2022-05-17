Тренер «Саутгемптона» Хазенхюттль: хотим усложнить жизнь «Ливерпулю»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль поделился ожиданиями от матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«У нас есть несколько проблем с составом. Ромен Перро выбыл на пять или шесть недель с переломом ноги. Стюарт Армстронг и Фрейзер Форстер не тренировались всю неделю. Но мы играем здесь и хотим усложнить жизнь «Ливерпулю», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

После 37 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Горожане» набрали 90 очков. «Ливерпуль» с 86 очками находится на второй строчке в таблице. При этом команда Юргена Клоппа имеет одну игру в запасе. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».