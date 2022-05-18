Джордан Хендерсон заявил, что ему повезло играть за «Ливерпуль».

Многолетний капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон выразил своё наслаждение от игры на мерсисайдский клуб.

«Мне очень повезло, что я играю в этой команде и то, что я являюсь часть «Ливерпуля». Именно на этом я сосредотачиваюсь больше всего.



За последние несколько лет мы добились успеха и выиграли очень много трофеев, но я думаю, что самое главное – это сам путь, особенно когда вы выигрываете серьёзные турниры.



Это невероятный момент (выиграть трофей, прим. «Чемпионата»). Затем вы понимаете, что речь идёт о проделанном пути и о том, чтобы сделать это снова, и вновь получить от этого наслаждение.



Я невероятно рад, что уже выиграл столько трофеев, но мы не хотим останавливаться на достигнутом.



Команда всегда хочет продолжать двигаться вперед", — приводит слова Хендерсона SkySports.