Джордан Хендерсон заявил, что ему повезло играть за «Ливерпуль».

Многолетний капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон выразил своё наслаждение от игры на мерсисайдский клуб.
«Мне очень повезло, что я играю в этой команде и то, что я являюсь часть «Ливерпуля». Именно на этом я сосредотачиваюсь больше всего.
За последние несколько лет мы добились успеха и выиграли очень много трофеев, но я думаю, что самое главное – это сам путь, особенно когда вы выигрываете серьёзные турниры.
Это невероятный момент (выиграть трофей, прим. «Чемпионата»). Затем вы понимаете, что речь идёт о проделанном пути и о том, чтобы сделать это снова, и вновь получить от этого наслаждение.
Я невероятно рад, что уже выиграл столько трофеев, но мы не хотим останавливаться на достигнутом.
Команда всегда хочет продолжать двигаться вперед", — приводит слова Хендерсона SkySports.
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