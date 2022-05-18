Япония может принять Кубок Азии в 2023 году

Японская футбольная ассоциация (JFA) получила неофициальное предложение о проведении Кубка Азии в следующем году.



«Получили запрос. Если бы Япония могла провести турнир, то он, несомненно, имел бы большой успех», — приводит слова главы JFA Кодзо Ташимы Reuters со ссылкой на Nikkan Sports.



Напомним, ранее Китай отказался от проведения Кубка Азии в 2023 году. Причиной отказа от проведения турнира является сложная эпидемиологическая ситуация в стране.



Напомним, Кубок Азии проводится каждые четыре года при участии 24 национальных команд со всего континента. Последний раз турнир проводился в 2019 году. Действующим победителем Кубка Азии является сборная Катара. Самой титулованной сборной в турнире является национальная команда Японии — на её счету четыре победы в Кубке Азии.

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