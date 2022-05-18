Каррагер: оптимальный состав «Ливерпуля» превосходит «Реал» на всех позициях
Поделиться
Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что если команда Юргена Клоппа играет в оптимальном составе, она превосходит мадридский «Реал» на всех позициях. «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале Лиги чемпионов, 28 мая.
«Оптимальный состав «Ливерпуля» превосходит «Реал» на всех позициях. Команде не стоит делать ставку на английскую Премьер-лигу. Я не утверждаю, что Юрген Клопп должен пожертвовать чемпионатом, но шансов взять Лигу чемпионов больше, чем стать чемпионом АПЛ», — приводит слова Каррагера Sky Sports.
Напомним, что вчера, 17 мая, «Ливерпуль» в рамках матча 37-го тура АПЛ на выезде обыграл «Саутгемптон» (2:1) и сократил отставание от «Манчестер Сити» в гонке за титул чемпионов Премьер-лиги до одного очка.
Комментарии
- 18 мая 2022
-
10:28
-
10:21
-
10:03
-
10:02
-
10:00
-
09:44
-
09:44
-
09:38
-
09:29
-
09:27
-
09:18
-
09:16
-
09:00
-
08:32
-
08:23
-
07:20
-
07:08
-
06:54
-
05:41
-
05:22
-
04:46
-
04:38
-
04:01
-
03:47
-
03:37
-
03:12
-
02:59
-
02:38
-
02:34
-
02:11
-
01:49
-
01:28
-
01:21
-
00:49
-
00:48
Партнерский контент