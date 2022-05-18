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Каррагер: оптимальный состав «Ливерпуля» превосходит «Реал» на всех позициях

Каррагер: оптимальный состав «Ливерпуля» превосходит «Реал» на всех позициях
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Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что если команда Юргена Клоппа играет в оптимальном составе, она превосходит мадридский «Реал» на всех позициях. «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале Лиги чемпионов, 28 мая.

«Оптимальный состав «Ливерпуля» превосходит «Реал» на всех позициях. Команде не стоит делать ставку на английскую Премьер-лигу. Я не утверждаю, что Юрген Клопп должен пожертвовать чемпионатом, но шансов взять Лигу чемпионов больше, чем стать чемпионом АПЛ», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, что вчера, 17 мая, «Ливерпуль» в рамках матча 37-го тура АПЛ на выезде обыграл «Саутгемптон» (2:1) и сократил отставание от «Манчестер Сити» в гонке за титул чемпионов Премьер-лиги до одного очка.

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