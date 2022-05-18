«Манчестер Сити» пытался купить защитника Бастони у «Интера» за € 60 млн, но получил отказ

«Манчестер Сити» делал предложение «Интеру» по покупке защитника Алессандро Бастони. Английский клуб предлагал за итальянского игрока обороны € 60 млн. «Интер» ответил отказом на это предложение. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в миланском клубе намерены сохранить 23-летнего защитника. Однако в том случае, если «Манчестер Сити» увеличит предложение, «нерадзурри» могут уступить и продать Бастони «горожанам».

Отмечается, что руководство «Интера» скорее готово расстаться со Стефаном де Вреем или Миланом Шкриньяром, но, как ожидается, наибольшим спросом среди защитников команды будет пользоваться как раз Алессандро Бастони.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего итальянского защитника в € 60 млн. Контракт Бастони с «Интером» рассчитан до 2024 года.