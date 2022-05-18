Масалитин — о Фернандесе: ЦСКА найдёт игрока. Может, не такого суперского класса

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном уходе из московского клуба защитника Марио Фернандеса.



«Что здесь такого? Была какая-то эпоха: получил гражданство, выиграл трофеи, приносил пользу, играл за сборную. Найдут игрока. Может, не такого суперского класса. Если он решил уехать, то надо устроить ему проводы. Человек где-то соскучился, какие-то родственные дела. Гораздо большей потерей было, когда ушли Березуцкие с Игнашевичем», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Марио Фернандес перешёл в московский ЦСКА из «Гремио» в 2012 году. В текущем сезоне Марио сыграл за красно-синих 29 матчей и отметился двумя голами. Соглашение Фернандеса с московским клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024.