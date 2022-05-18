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Новому главному тренеру «МЮ» интересен защитник «Аякса» Лисандро Мартинес

Новому главному тренеру «МЮ» интересен защитник «Аякса» Лисандро Мартинес
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Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет видеть в составе команды центрального защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что в «Аяксе» Эрик тен Хаг строил оборону, основываясь на скоростных защитниках. 24-летнего Лисандро Мартинеса считают идеальным футболистом для тактики нидерландского специалиста. Ожидается, что «Аякс» запросит за аргентинца минимум € 30 млн.

Приоритетом для 52-летнего нидерландского специалиста станет подписание в «Манчестер Юнайтед» скоростного центрального защитника.

В списке тренера также значатся два полузащитника, в частности, игрок, действующий на позиции шестёрки и умеющий выстраивать атаки. На эту позицию «МЮ» рассматривает Френки де Йонга из «Барселоны».

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