Фернандес: покидаю Россию не из-за последних событий и не из-за сложностей в жизни команды

Защитник ЦСКА Марио Фернандес объяснил своё решение о приостановке игровой карьеры.

«После матча с «Ростовом» я улетаю в Бразилию. Мой контракт будет приостановлен. При этом, если через определённое время я пойму, что всё ещё чувствую в себе силы помочь ЦСКА, я вернусь и продолжу выступать за мой родной клуб. Я хотел бы особенно заострить внимание всех на том, что уезжаю из России не из-за последних событий в мире и не из-за непростого периода в жизни команды.

Я всегда помогал и буду помогать нашему клубу всем, чем могу. Я благодарю Господа за все, что Он для меня сделал, приведя меня в Россию, в ЦСКА. Наш клуб всегда будет в моём сердце! ЦСКА всегда будет первым!» — цитирует игрока пресс-служба клуба.