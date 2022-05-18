Фернандес: покидаю Россию не из-за последних событий и не из-за сложностей в жизни команды
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес объяснил своё решение о приостановке игровой карьеры.
«После матча с «Ростовом» я улетаю в Бразилию. Мой контракт будет приостановлен. При этом, если через определённое время я пойму, что всё ещё чувствую в себе силы помочь ЦСКА, я вернусь и продолжу выступать за мой родной клуб. Я хотел бы особенно заострить внимание всех на том, что уезжаю из России не из-за последних событий в мире и не из-за непростого периода в жизни команды.
Я всегда помогал и буду помогать нашему клубу всем, чем могу. Я благодарю Господа за все, что Он для меня сделал, приведя меня в Россию, в ЦСКА. Наш клуб всегда будет в моём сердце! ЦСКА всегда будет первым!» — цитирует игрока пресс-служба клуба.
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