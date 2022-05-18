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«Прекрасная награда для фанатов». Борис Джонсон пожелал «Рейнджерс» удачи в финале ЛЕ

«Прекрасная награда для фанатов». Борис Джонсон пожелал «Рейнджерс» удачи в финале ЛЕ
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожелал шотландскому «Рейнджерс» удачи в финале Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом».

«Хочу пожелать «Рейнджерс» удачи в сегодняшнем финале Лиги Европы. Многое произошло в истории клуба, с тех пор как он проводил игры подобного уровня. Поэтому это прекрасная награда для фанатов «Рейнджерс» за поддержку.

И то, что наши прекрасные команды выступают на таком высоком уровне, – это здорово как для спорта Великобритании, так и для всей страны в целом. Что бы ни произошло на поле, я знаю, что вы заставите нас гордиться вами. Удачи!» — сказал Джонсон в одной из соцсетей.

Финальный матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» состоится сегодня, 18 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данного матча.

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