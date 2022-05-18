Грэм Сунесс: выход «Рейнджерс» в финал Лиги Европы — величайшее достижение в истории клуба

Бывший главный тренер «Рейнджерс» Грэм Сунесс оценил путь команды из Глазго до финала Лиги Европы и высказал несколько приятных слов в адрес руководителей шотландского клуба.

«С точки зрения престижа и улучшения восприятия национального первенства на международной арене «Рейнджерс» сделали огромные вещи для роста шотландского футбола, выйдя в финал Лиги Европы.

Если вы вернётесь на 10 лет назад, когда они были выброшены из высшей лиги и почти полностью обанкротились, многие шотландцы испытали от этого огромную радость.

Их путь наверх был долгим, медленным путешествием. А через 10 лет они выходят в финал европейского соревнования. Это говорит всё, что вам нужно знать об этом футбольном клубе. Все, кто связан с клубом, заслуживают большой похвалы за то, где «Рейнджерс» оказался 18 мая.

Бундеслига — один из величайших турниров в мире, и если учесть бюджет, которым располагает «Айнтрахт», по сравнению с бюджетом, с которым приходится работать «Рейнджерс», — дойти до финала действительно великое дело», — приводит слова Сунесса Sky Sports.