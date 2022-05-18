Селюк: у ЦСКА был вектор на воспитанников, потом брали латиносов — из них 90% алкоголики

Футбольный агент Дмитрий Селюк не исключил, что кто-то из его клиентов может летом перейти в московский ЦСКА.



«Перейдёт ли кто-то из моих игроков летом в ЦСКА? Почему нет? Инициирую ли я переговоры? Посмотрим. Жизнь покажет. Здесь многое зависит от того, кто будет главным тренером. Ещё важен вектор развития. Какой он будет летом? Пять лет у них был вектор на доморощенных футболистов. Ничего не выигрывали. Стали брать латиносов. Первые игры я смотрел на зимних новичков и думал: «Вот молодцы! Хороших игроков взяли!» Но потом прошёл месяц и всё закончилось. Вот поэтому я не работаю с футболистами из Латинской Америки. 90% из них — алкоголики. «Москва! Как много в этом звуке…» — это их вотчина! Пьянки-гулянки, девочки.



Но я отношусь и всегда относился к ЦСКА с большим уважением. И у меня всегда были хорошие отношения с руководителями. Другое дело, что не всегда в нашем футболе люди любят, когда говорят правду. ЦСКА не нужно было терять четыре года. Я говорил, что Гончаренко не приведёт команду ни к чему. Он — утопия. В конечном итоге его убрали. Я удивлялся, что играет Карпов, а Гогуа — нет. Так Карпов даже в ивановском «Текстильщике» не закрепился. А эта команда вылетела из ФНЛ.



Когда говоришь подобные вещи, люди обижаются. Но я считаю, что всё должно быть наоборот. Люди, которые поют дифирамбы и говорят то, что руководители хотят слышать, оказывают клубу медвежью услугу. Если клуб хочет сделать хорошую команду, то должен воспринимать здоровую критику. Я никогда не говорил ничего плохого про ЦСКА, только хорошее. А про Гончаренко говорил то, что видел», — цитирует Селюка Legalbet.

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