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Шествие фанатов «Айнтрахта» перед финалом Лиги Европы с «Рейнджерс»

Шествие фанатов «Айнтрахта» перед финалом Лиги Европы с «Рейнджерс»
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Сегодня, 18 мая, состоится финальный матч Лиги Европы между немецким «Айнтрахтом» и шотландским «Рейнджерс». Команды встретятся на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Противостояние начнётся в 22:00 мск.

Фанаты немецкого клуба устроили шествие перед игрой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Айнтрахт» в ответном полуфинале принимал дома английский «Вест Хэм Юнайтед». Встреча завершилась победой «орлов» со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Рафаэль Борре. По сумме двух матчей (2:1, 1:0) «Айнтрахт» оказался сильнее «Вест Хэма». В четвертьфинале «Айнтрахт» по сумме двух матчей оказался сильнее «Барселоны».

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В другом полуфинальном матче встретились шотландский «Рейнджерс» и немецкий «РБ Лейпциг». Победу одержала шотландская команда – 3:1. По сумме двух матчей (0:1, 3:1) победил «Рейнджерс».

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