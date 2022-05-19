Верратти — о поражении от «Барсы» в 2017-м: это самая большая несправедливость
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти высказался о поражении от «Барселоны» в ЛЧ в 2017 году.
«Самая большая несправедливость, от которой пострадал «ПСЖ» в Лиге чемпионов? Камбэк «Барселоны». С другим судьёй и ВАР мы бы никогда не проиграли со счётом 1:6. Это самая большая несправедливость, с которой мы столкнулись, это было тяжело», — цитирует Верратти Canal Supporters со ссылкой на Le Parisien.
Напомним, «ПСЖ» на домашнем поле обыграл каталонцев в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 4:0, но вылетел из турнира из-за поражения в ответной игре (1:6). Главным арбитром того матча был Дениз Айтекин.
В следующем раунде «Барселона» по сумме двух матчей проиграла туринскому «Ювентусу» (0:3, 0:0).
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