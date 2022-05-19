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Forbes составил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. «ПСЖ» и «МС» вне топ-5

Forbes составил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. «ПСЖ» и «МС» вне топ-5
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Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. Первое место занимает испанская «Барселона». «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» не вошли в топ-5 списка.

1. «Барселона» — € 4,76 млрд
2. «Реал Мадрид» — € 4,75 млрд
3. «Бавария» — € 4,21 млрд
4. «Манчестер Юнайтед» — € 4,2 млрд
5. «Ливерпуль» — € 4,1 млрд
6. «Манчестер Сити» — € 4 млрд
7. «Челси» — € 3,2 млрд
8. «Арсенал» — € 2,8 млрд
9. «ПСЖ» — € 2,5 млрд
10. «Тоттенхэм» — € 2,3 млрд

Примечательно, что из 10 вошедших команд шесть клубов — представители английской Премьер-лиги.

Напомним, ранее сообщалось, что нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски близок к переходу в «Барселону». Польский футболист согласовал условия личного контракта с каталонским клубом, который будет рассчитан до 2025 года. Теперь «Барселоне» предстоит договориться с «Баварией» об условиях трансфера, чтобы закрыть сделку.

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