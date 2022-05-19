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В «Енисее» отреагировали на новость, что клуб предложил ЦСКА услуги форварда Окладникова

В «Енисее» отреагировали на новость, что клуб предложил ЦСКА услуги форварда Окладникова
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Директор «Енисея» Алексей Ивахов отреагировал на новость, что клуб предложил ЦСКА услуги нападающего Андрея Окладникова.

«Информация, что «Енисей» предложил ЦСКА Окладникова, неверна. Насколько я понимаю, заинтересованный сначала делает предложение «Енисею» — в таком случае начинается диалог. Пока такого предложения не было. На сегодняшний момент официальных документов в клубе нет», — сказал Ивахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Окладников может продолжить карьеру в московском ЦСКА. Утверждалось, что «Енисей» предложил армейцам трансфер форварда. В нынешнем розыгрыше ФНЛ Окладников сыграл в 19 матчах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

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