В «Енисее» отреагировали на новость, что клуб предложил ЦСКА услуги форварда Окладникова

Директор «Енисея» Алексей Ивахов отреагировал на новость, что клуб предложил ЦСКА услуги нападающего Андрея Окладникова.

«Информация, что «Енисей» предложил ЦСКА Окладникова, неверна. Насколько я понимаю, заинтересованный сначала делает предложение «Енисею» — в таком случае начинается диалог. Пока такого предложения не было. На сегодняшний момент официальных документов в клубе нет», — сказал Ивахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Окладников может продолжить карьеру в московском ЦСКА. Утверждалось, что «Енисей» предложил армейцам трансфер форварда. В нынешнем розыгрыше ФНЛ Окладников сыграл в 19 матчах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.