Стал известен трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» на лето

Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с суммой, которую оно готово дать новому главному тренеру команды Эрику тен Хагу на летнее трансферное окно.



Как сообщает De Telegraaf, этим летом «красные дьяволы» готовы потратить около € 140 млн на трансферы. Отмечается, что нидерландский специалист хочет подписать защитника Юрриена Тимбера и нападающего Антони, выступающих за «Аякс», а также полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, который раньше играл у тен Хага в амстердамском клубе.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице. «Красные дьяволы» набрали 58 очков после 37 сыгранных туров. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», у «горожан» 90 очков.