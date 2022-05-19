«Манчестер Юнайтед» готов летом продать двух защитников

Защитники Эрик Бейи и Аарон Ван-Биссака летом могут покинуть «Манчестер Юнайтед», сообщает в соцсетях журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «красные дьяволы» готовы продать футболистов в ближайшее трансферное окно. Их будущее в клубе зависит от тех предложений, которые получат руководители «Манчестер Юнайтед».
Бейи выступает за «МЮ» с июля 2016 года, куда перешёл из «Вильярреала» за € 38 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.
Ван-Биссака играет в «Ман Юнайтед» с июля 2019 года, куда перебрался из «Кристал Пэлас» за € 55 млн. Действующее соглашение англичанина с клубом рассчитано до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 30 млн.
- 19 мая 2022
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