Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий поделился эмоциями от акции с болельщиками перед матчем с «Уфой»

Слуцкий поделился эмоциями от акции с болельщиками перед матчем с «Уфой»
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями от акции с болельщиками перед игрой 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».

«Очень приятно, когда болельщики свою энергетику передают команде. Нам сейчас остаётся надеяться во многом на них. Эта реакция – очень показательный момент. Мы просто хотели понять, насколько команда близка к городу, к болельщикам, насколько переживают за эту команду. Для нас каждый болельщик, который придёт на трибуну, очень важен. Мы постарались сделать акцию единения с болельщиками», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Казанский «Рубин» набрал 29 очков в 29 встречах и опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 30-м туре «Рубин» дома сыграет с «Уфой». В случае поражения подопечные Леонида Слуцкого вылетят из Российской Премьер-Лиги.

Новость по теме
Владислав Игнатьев обратился к болельщикам «Рубина» перед игрой с «Уфой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022