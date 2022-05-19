Слуцкий поделился эмоциями от акции с болельщиками перед матчем с «Уфой»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями от акции с болельщиками перед игрой 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».



«Очень приятно, когда болельщики свою энергетику передают команде. Нам сейчас остаётся надеяться во многом на них. Эта реакция – очень показательный момент. Мы просто хотели понять, насколько команда близка к городу, к болельщикам, насколько переживают за эту команду. Для нас каждый болельщик, который придёт на трибуну, очень важен. Мы постарались сделать акцию единения с болельщиками», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».



Казанский «Рубин» набрал 29 очков в 29 встречах и опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 30-м туре «Рубин» дома сыграет с «Уфой». В случае поражения подопечные Леонида Слуцкого вылетят из Российской Премьер-Лиги.

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