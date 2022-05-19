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Тальби поделился эмоциями от акции с болельщиками перед матчем с «Уфой»

Тальби поделился эмоциями от акции с болельщиками перед матчем с «Уфой»
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Защитник «Рубина» Монтассар Тальби поделился эмоциями от акции с болельщиками перед игрой 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».

«Очень хорошо, что фанаты пришли и передают нам свою поддержку и любовь. Это придаёт нам сил и мотивации, чтобы сделать всё возможное в эту субботу, чтобы сделать болельщиков счастливыми. Я знаю, что вместе – команда и болельщики, мы вырвем эту победу в субботу!» — цитирует Тальби пресс-служба «Рубина».

Казанский «Рубин» набрал 29 очков в 29 встречах и опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 30-м туре «Рубин» дома сыграет с «Уфой». В случае поражения подопечные Леонида Слуцкого вылетят из Российской Премьер-Лиги.

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