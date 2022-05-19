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Леонид Федун посетил тренировку «Спартака»

Леонид Федун посетил тренировку «Спартака»
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Владелец «Спартака» Леонид Федун посетил тренировку команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Спартак» продолжает подготовку к гостевому матчу 30-го тура Российской премьер-Лиги с «Химками». Вместе с Федуном за занятием наблюдали генеральный директор Евгений Мележиков и спортивный директор Лука Каттани.

С недавних пор наравне с партнёрами работает защитник Павел Маслов. В нынешнем сезоне 22-летний защитник не выходил на поле. Летом в «Спартаке» сообщали, что накопленные воспалительные изменения потребовали операции по восстановлению целостности сухожилий обеих четырёхглавых мышц.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).

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