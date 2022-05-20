Глушаков: гегемония «Зенита» в РПЛ надоела, надо заканчивать
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о гегемонии «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. Клуб из Санкт-Петербурга четыре раза подряд стал чемпионом страны.
«Зенит» сейчас самая сильная команда в стране, это ни для кого не секрет. Самое интересное, что у них из легионеров никто не уехал. Гегемония «Зенита» надоела, надо заканчивать. Посмотрим в следующем сезоне.
У «Спартака» и «Зенита» бывали и поинтереснее матчи. Первый тайм был скучный, во втором стало поживее. Наверное, одной команде ничего не надо было, а вторая напрягалась: домашний матч, надо взять реванш, доказать, на что способны. Был ли пенальти на последней минуте? Я не судья, не хочу комментировать этот момент», — цитирует Глушакова «РИА Новости».
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