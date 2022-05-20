Генрих Мхитарян может перейти в «Интер»

Армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может стать игроком миланского «Интера» в летнее трансферное окно, информирует Calciomercato.
Согласно сведениям источника, «Интер» хочет подписать Мхитаряна на правах свободного агента, ведь ближайшим летом у Генриха закончится контракт с «Ромой». На игрока также претендуют английские «Тоттенхэм Хотспур» и «Астон Вилла».
Ранее СМИ сообщали, что «Рома» хочет продлить контракт с Мхитаряном на один год, так как армянского хавбека очень ценит нынешний главный тренер «волков» Жозе Моуринью. Португальский наставник считает полузащитника одним из ключевых игроков команды.
В сезоне-2021/2022 Генрих Мхитарян провёл за «Рому» 43 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач. Рыночная стоимость Мхитаряна оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 10 млн.
- 20 мая 2022
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