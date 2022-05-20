Александр Гришин поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Ростов»

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Ростовом» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«По последним играм «Ростов» играл неплохо. ЦСКА немного провалил концовку чемпионата. Фаворита не будет, потому что ЦСКА играет дома при своих трибунах и захочет выиграть этот матч. Здесь 50 на 50.
Провальным этот сезон для ЦСКА назвать нельзя. Команда идёт в пятёрке и недавно претендовала на второе место, поэтому провальным этот год не назовёшь. Можно сказать, что этот год неудачный», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Встреча ЦСКА — «Ростов» состоится завтра, 21 мая. Начало – в 17:00 мск.
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