Александр Гришин поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Ростов»

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Ростовом» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«По последним играм «Ростов» играл неплохо. ЦСКА немного провалил концовку чемпионата. Фаворита не будет, потому что ЦСКА играет дома при своих трибунах и захочет выиграть этот матч. Здесь 50 на 50.



Провальным этот сезон для ЦСКА назвать нельзя. Команда идёт в пятёрке и недавно претендовала на второе место, поэтому провальным этот год не назовёшь. Можно сказать, что этот год неудачный», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Встреча ЦСКА — «Ростов» состоится завтра, 21 мая. Начало – в 17:00 мск.

Какой же «Спартак» скандальный! Обзор 29-го тура РПЛ. Премьер-Лига несправедливости #6. Видео: