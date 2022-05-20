Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич признан лучшим игроком Лиги Европы
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Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич признан лучшим игроком Лиги Европы текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
29-летний сербский футболист забил 3 мяча и сделал 6 голевых передач в 12 матчах первенства и помог команде выиграть турнир. Нападающий «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф был признан лучшим молодым игроком Лиги Европы. В нынешнем розыгрыше соревнований он провёл семь матчей, забил два гола и отдал результативную передачу.
Футболисты «Айнтрахта» празднуют победу в Лиге Европы на кабриолетах:
Напомним, это первая победа немецкого клуба в Лиге Европы/Кубке УЕФА за последние 25 лет. До этого в 1997 году трофей завоевал «Шальке-04», обыгравший в финале итальянский «Интер» по сумме двух матчей (1:0, 0:1, 4:1 по пен.).
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