Игорь Акинфеев рассказал, задумывался ли он об уходе из ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что не задумывался об уходе из московской команды. Стороны продлили истекающий контракт до 2024 года.

«Задумывался ли я о возможном уходе? Нет, я такой человек. Смысл о чём-то задумываться, оно может произойти, а может и нет. Жизнь — это такая штука, расставляющая всё на свои места. Бывает справедливо, бывает нет. Сейчас я очень счастлив, полностью погружаемся в процесс тренировок, завтра последний матч, потом сборы и с новыми силами…

Надеюсь, что нам удастся переломить эту четырёхлетнюю череду неудачных сезонов без наград и кубков. Приблизиться туда будет большим счастьем. Мы все прекрасно понимаем, что такой переломный момент наступает у всех команд. Сейчас он возник у нас, нужно относиться с пониманием. С большой гарантией говорю и думаю, что всё будет нормально», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном в YouTube-канале ЦСКА.

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