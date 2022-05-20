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Игорь Акинфеев рассказал, задумывался ли он об уходе из ЦСКА

Игорь Акинфеев рассказал, задумывался ли он об уходе из ЦСКА
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что не задумывался об уходе из московской команды. Стороны продлили истекающий контракт до 2024 года.

«Задумывался ли я о возможном уходе? Нет, я такой человек. Смысл о чём-то задумываться, оно может произойти, а может и нет. Жизнь — это такая штука, расставляющая всё на свои места. Бывает справедливо, бывает нет. Сейчас я очень счастлив, полностью погружаемся в процесс тренировок, завтра последний матч, потом сборы и с новыми силами…

Надеюсь, что нам удастся переломить эту четырёхлетнюю череду неудачных сезонов без наград и кубков. Приблизиться туда будет большим счастьем. Мы все прекрасно понимаем, что такой переломный момент наступает у всех команд. Сейчас он возник у нас, нужно относиться с пониманием. С большой гарантией говорю и думаю, что всё будет нормально», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном в YouTube-канале ЦСКА.

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