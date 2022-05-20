«Реал» и «Бетис» огласили стартовые составы на последний матч в сезоне

Сегодня, 20 мая, состоится матч «Реал Мадрид» — «Бетис». Встреча 38-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Реал Мадрид»: Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Начо, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Родриго.
«Бетис»: Руй Силва, Алекс Морено, Марк Бартра, Херман Песселья, Юссуф Сабали, Андрес Гуардадо, Гвидо Родригес, Серхио Каналес, Хуанми, Набиль Фекир, Виллиан Жозе.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Мадрид» — «Бетис».
«Реал Мадрид» набрал 85 очков в 37 матчах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Бетис» (64) — на пятом месте. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико». Сейчас команда Диего Симеоне располагается на третьем месте.
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