«Брайтон» согласовал контракт с экс-нападающим «Манчестер Юнайтед»

Английский «Брайтон энд Хоув Альбион» согласовал новый контракт с нападающим Дэнни Уэлбеком, чьё прошлое соглашение с командой истекало в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

По сведениям источника, новое соглашение с 31-летним англичанином будет действовать до 2024 года с возможностью продления ещё на сезона.

Уэлбек — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Он покинул команду в 2014 году и перешёл в «Арсенал», где провёл следующие пять лет. За «Брайтон» Уэлбек выступает с 2020 года.

В нынешнем сезоне нападающий в 24 матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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