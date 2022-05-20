«Брайтон» согласовал контракт с экс-нападающим «Манчестер Юнайтед»
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Английский «Брайтон энд Хоув Альбион» согласовал новый контракт с нападающим Дэнни Уэлбеком, чьё прошлое соглашение с командой истекало в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
По сведениям источника, новое соглашение с 31-летним англичанином будет действовать до 2024 года с возможностью продления ещё на сезона.
Уэлбек — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Он покинул команду в 2014 году и перешёл в «Арсенал», где провёл следующие пять лет. За «Брайтон» Уэлбек выступает с 2020 года.
В нынешнем сезоне нападающий в 24 матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) забил пять голов и отдал две результативные передачи.
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