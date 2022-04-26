Иско перейдёт в «Бетис». Он может получать самую высокую зарплату в истории клуба

Полузащитник «Реала» Иско близок к переходу в «Бетис». Об этом сообщает AS.

По информации источника, испанец согласовал условия контракта с андалусийским клубом. По нему он будет получать около € 10 млн в год. Оклад футболиста также будет зависеть от того, попадёт ли команда в Лигу чемпионов по истечении сезона. Таким образом, Иско может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

Вероятно, после перехода Иско из клуба уйдет Набиль Фекир, который действует на схожей позиции и имеет контракт с зарплатой, близкой к той, что будет получать хавбек, сейчас выступающий за «Реал».

Наставник команды Мануэль Пеллегрини знает игрока по совместной работе в «Малаге», поэтому заинтересован в приглашении Иско. Контракт Иско с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.



Всего за «Реал» Иско забил 53 гола и отдал 56 результативных передач в 350 матчах. Также полузащитник завоевал с командой 17 трофеев. Иско является воспитанником «Валенсии», также футболист играл в составе «Малаги».

Видеообзор. «Реал» обыграл «Сельту» в 30-м туре испанской Ла Лиги:

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