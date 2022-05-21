В «Роме» отреагировали на информацию об интересе «Интера» к Мхитаряну

Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту высказался о возможном уходе 33-летнего армянского полузащитника римского клуба Генриха Мхитаряна в миланский «Интер» на правах свободного агента.

«Я говорил с Мхитаряном о том, готов ли он к финалу Лиги конференций, и это всё, на чём мы сосредоточены. Я знаю его профессионализм, я на 100 процентов уверен, что разговоры о том, что он ведёт переговоры с «Интером», — это ложь.

Он сделает всё возможное, чтобы помочь клубу завоевать трофей. Как я уже говорил ранее, я здесь не для того, чтобы говорить о трансферном рынке, нам нужно закончить сезон», — приводит слова Пинту Football Italia со ссылкой на DAZN.

Футболисты, которых продавали слишком дёшево.

В сезоне-2021/2022 Генрих Мхитарян провёл за «Рому» 43 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач. Рыночная стоимость Мхитаряна оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 10 млн.