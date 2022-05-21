Погба согласился перейти в «Ювентус»
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласовал условия контракта с «Ювентусом», сообщает журналист Альфредо Педулла на своём сайте.
Погба согласился вернуться в туринский клуб после недавней встречи. Сторонам осталось урегулировать лишь последние формальности.
Ранее сообщалось, что интерес к французу также проявляет «Пари Сен-Жермен».
Напомним, в нынешнем сезоне Погба принял участие в 27 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами.
29-летний французский полузащитник защищал цвета «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. За это время он провёл за туринцев 178 матчей, в которых забил 34 гола и сделал 40 результативных передач.
Новость по темеПогба опубликовал пост, посвящённый уходу Дибалы из «Ювентуса»
Комментарии
- 21 мая 2022
-
03:46
-
03:39
-
03:21
-
03:19
-
03:02
-
02:48
-
02:42
-
02:33
-
02:16
-
02:11
-
01:55
-
01:30
-
00:55
-
00:37
-
00:25
-
00:04
-
00:01
- 20 мая 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:37
-
23:24
-
23:16
-
23:11
-
22:44
-
22:43
-
22:40
-
22:36
-
22:29
-
22:27
-
21:50
-
21:43
-
21:36
-
21:31
-
21:17
-
21:00
Партнерский контент