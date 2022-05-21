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Погба согласился перейти в «Ювентус»

Погба согласился перейти в «Ювентус»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласовал условия контракта с «Ювентусом», сообщает журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

Погба согласился вернуться в туринский клуб после недавней встречи. Сторонам осталось урегулировать лишь последние формальности.

Ранее сообщалось, что интерес к французу также проявляет «Пари Сен-Жермен».

Напомним, в нынешнем сезоне Погба принял участие в 27 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами.

29-летний французский полузащитник защищал цвета «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. За это время он провёл за туринцев 178 матчей, в которых забил 34 гола и сделал 40 результативных передач.

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